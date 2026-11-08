«Нефтехимик» на своем льду разгромно проиграл «Локомотиву»

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Нижнекамский «Нефтехимик» у себя дома разгромно проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:5.

Стартовое вбрасывание осталась за гостями. В начале периода малые штрафы заработали Андрей Николишин у «Нефтехимика» и Джованни Фьоре у «Локомотива». На 13-й минуте игры счет открыл форвард ярославцев Егор Сурин, забросив шайбу в ворота хозяев. После этого «железнодорожники» пытались увеличить преимущество, а «волки» – отыграться, но усилия обеих команд в оставшейся части первого тайма ни к чему не привели.

В начале второго периода гости дважды оказывались в меньшинстве (удаления заработали Матвей Котков и Георгий Иванов), но хозяева не сумели воспользоваться этим. На 30-й минуте нападающий ярославцев Андрей Пустовой забил в пустые ворота. Вскоре после этого был удален защитник «Нефтехимика» Александр Еременко, что не преминули использовать игроки «Локо»: на 31-й минуте отличился форвард Максим Шалунов. До конца тайма нижнекамцам не удалось уменьшить преимущество оппонентов.

В начале третьего периода произошло обоюдное удаление: были наказаны Сурин у гостей и Рафаэль Бикмуллин у хозяев. Но вскоре «Нефтехимик» лишился еще и Андрея Белозерова, после чего форвард «Локо» Артур Каюмов увеличил преимущество «железнодорожников» до четырех шайб.

Однако «волкам» все-таки удалось размочить счет: после удаления Иванова на 57-й минуте отличился Артур Тянулин. Но это уже не могло изменить ход матча. В самом конце встречи нижнекамцы заменили голкипера на полевого игрока, чем за три секунды до конца игры воспользовался Котков, отправив шайбу в пустые ворота.