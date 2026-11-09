Балынин спрогнозировал ставки по вкладам в России на конец года

Ставки по банковским вкладам в России к концу 2026 года преимущественно сохранятся на уровне 13–14%, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики. Такой прогноз «Татар-информу» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Думаю, что в конце 2026 года ставки по вкладам будут преимущественно в районе 13–14% вне зависимости от значения ключевой ставки, а корректировки по итогам следующего решения будут приняты большинством банков уже после Нового года», – отметил эксперт.

По словам Балынина, банки постепенно снижают ставки вслед за ключевой, однако доходность вкладов пока более чем вдвое превышает уровень инфляции. Это позволяет вкладчикам не только сохранять сбережения, но и получать реальный доход.

Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 14% годовых. Последний раз совет директоров регулятора принял решение 23 октября, сохранив ставку на прежнем уровне.

По данным ЦБ, на 1 октября 2026 года объем средств на вкладах россиян составил 67 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,4%. В Татарстане объем сбережений достиг 1,41 трлн рублей, прирост составил 2,9%. Данные приведены без учета эскроу-счетов.

Подробнее о ситуации с банковскими вкладами, сложившейся в России, читайте в материале «Татар-информа».