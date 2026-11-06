В московском «Манеже» до декабря будет работать выставка о христианской традиции

В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж», в День народного единства, 4 ноября, открылась выставка «Христианская традиция. Наши дни». Экспозицию посетил Президент РФ Владимир Путин, сообщают организаторы мероприятия.

Экспозицию составили более 500 произведений искусства, созданных в стране с 2008 года. Это живопись, иконопись, графика, скульптура, ювелирные изделия. Выставка рассказывает о православной культуре XXI века, ее исторических истоках и значении в жизни современного человека. Развитие современного церковного искусства рассмотрено в контексте возрождения Русской православной церкви на рубеже XX–XXI веков.

Организаторы распределили экспонаты по четырем залам. Зал «История Отечества» посвящен российской истории и роли православия в ней – от крещения князя Владимира до современности. Зал «Бог и человек» отведен произведениям на библейские сюжеты и литургической жизни Церкви.Зал «Сохраняя наследие» рассказывает о реставрации храмов и монастырей, о древних иконах, спасенных в государственных реставрационных мастерских. Зал «Красота, спасающая мир» посвящен духовной красоте в природе, семье и преемственности поколений.

Выставка проводится в рамках XXII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства» и приурочена к 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Экспозиция открыта для посещения с 5 ноября по 8 декабря.