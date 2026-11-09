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Общество 9 ноября 2026 08:12

Наиль Магдеев представил нового начальника Горздрава Челнов

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Новым начальником управления здравоохранения Набережных Челнов стала Валентина Моисеева. Ранее она занимала должность заместителя руководителя этого же управления. Кадровое решение представил мэр города Наиль Магдеев на деловом понедельнике.

Прежний руководитель управления Рустам Нугманов перешел на другую работу. По словам Магдеева, он назначен на новую должность решением министра здравоохранения Татарстана. Мэр пожелал обоим специалистам успехов в дальнейшей работе.

#Набережные Челны
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