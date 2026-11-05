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Общество 5 ноября 2026 08:49

Нигматуллин поздравил работников судов Татарстана с профессиональным праздником

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Нигматуллин поздравил работников судов Татарстана с профессиональным праздником
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин поздравил работников судебной системы республики с Днем работника суда, который отмечается в России 5 ноября.

«Судебная власть занимает особое место в системе защиты прав и свобод человека и гражданина. Осуществление правосудия требует от судей принципиальности, ответственности и строгого соблюдения требований закона, а от работников аппаратов судов – слаженной и точной организации судебного делопроизводства», – говорится в обращении.

Нигматуллин отметил многолетний добросовестный труд работников судов Татарстана и их ответственное отношение к служебным обязанностям.

«Работники судов Республики Татарстан на протяжении многих лет демонстрируют добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и верность долгу. За каждым делом, рассмотренным в срок и по совести, стоят не только знания и опыт, но и душевные силы тех, кто трудится в судах», – подчеркнул он.

«Качество и обоснованность судебных актов являются основой доверия граждан к судебной власти и важным условием эффективной защиты их прав», – отмечается в обращении.

В завершение Нигматуллин поблагодарил судей, сотрудников аппаратов судов и ветеранов судебной системы за вклад в ее развитие.

«От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, энергии и сил для решения новых профессиональных задач!» – говорится в поздравлении.

#рустам нигматуллин #суды татарстана #поздравление
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