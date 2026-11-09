Минобрнауки ограничит льготы для поступающих в вузы олимпиадников

Минобрнауки России планирует изменить правила поступления в вузы для победителей и призеров школьных олимпиад с 2027 года. В частности, ведомство предлагает сократить перечень олимпиад, дающих льготы, и ограничить возможность поступления без вступительных испытаний. Проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает РТ.

Согласно документу, число олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении, планируют сократить с 83 до 60. Кроме того, абитуриенты смогут получить льготы только за достижения в 10-м и 11-м классах. Сейчас учитываются результаты олимпиад начиная с 8-го класса.

Еще одно изменение касается условий зачисления. Как ранее сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров в МГУ, право поступать без вступительных испытаний сохранят только за победителями олимпиад. Призеров приравняют к абитуриентам, получившим 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ.

Предлагаемые изменения связаны с итогами приемной кампании 2026 года, когда часть выпускников с высокими результатами ЕГЭ не смогла поступить на бюджетные места. В некоторых престижных московских вузах олимпиадники заняли значительную долю бюджетных мест. Например, в МГИМО им досталось 57% мест, а в РУДН они заняли все бюджетные места на 17 направлениях.

В казанских вузах при этом не отмечали проблем с поступлением высокобалльников из-за олимпиадников. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Казанского государственного энергетического университета Анны Дербеневой, в 2026 году в вуз поступили пять победителей и призеров олимпиад и еще пять абитуриентов со стобалльными результатами ЕГЭ.

Ситуаций, когда выпускники с высокими баллами не получали бюджетные места из-за олимпиадников, в университете не возникало.

В КГЭУ считают, что предлагаемые ограничения не окажут существенного влияния на региональные вузы. По словам Дербеневой, победители и призеры олимпиад, как правило, выбирают университеты Москвы и Санкт-Петербурга.