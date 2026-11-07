«Татарстан – стабильно в числе лидеров»: Минниханов наградил представителей НКО

Сегодня в Казанском Кремле наградили лауреатов республиканской премии за вклад в развитие институтов гражданского общества. Дипломы и почетные знаки восьми лауреатам вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Премия стала одной из самых авторитетных наград республики»

Церемония награждения лауреатов республиканской премии за вклад в развитие институтов гражданского общества прошла в Губернаторском дворце Казанского Кремля. Собравшихся поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Премия стала одной из самых авторитетных наград республики и служит высокой оценкой труда тех, кто ежедневно и бескорыстно работает на общественное благо. Традиционно церемония проходит в дни знаменательных дат. Совсем недавно мы отметили День народного единства – символ многовековой дружбы народов нашей страны, а также День Конституции Татарстана – Основного закона республики, который стал правовой опорой развития гражданского общества», – сказал он.

Минниханов выразил признательность Президенту России Владимиру Путину и Правительству РФ за постоянное внимание к республике.

Рустам Минниханов: «Особая признательность тем из вас, кто принимает активное участие в гуманитарных миссиях, оказании помощи участникам СВО и членам их семей» Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Благодаря этой поддержке Татарстан стабильно входит в число регионов-лидеров по развитию институтов гражданского общества. Сегодня в этом зале – известные представители некоммерческого сектора республики, которые своим неравнодушным отношением к делу вносят большой вклад в развитие Татарстана», – подчеркнул Минниханов.

Лауреатами этого года стали председатель региональной общественной организации «Женщины Татарстана» Зиля Валеева, главный казый Республики Татарстан Джалиль хазрат Фазлыев, председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Верхнеуслонского района Татарстана Римма Троицкая.

Также были отмечены организации – межмуниципальный ресурсный центр «Единство», АНО «Добрая Казань», благотворительный фонд поддержки молодого поколения и социальных инициатив «БлагоДарение», благотворительный фонд развития культуры «Счастливые истории», региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Забота».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Лауреаты ведут большую и важную работу по формированию современного гражданского общества, патриотическому воспитанию детей и молодежи, сохранению исторической памяти, культурного наследия, межнационального и межконфессионального мира, укреплению института семьи и духовно-нравственному просвещению граждан», – отметил Раис Татарстана.

Он поблагодарил собравшихся за труд, неравнодушие и преданность делу.

«Особая признательность тем из вас, кто принимает активное участие в гуманитарных миссиях, оказании помощи участникам СВО и членам их семей», – заключил Рустам Минниханов.

Зиля Валеева: «В этом фундаменте главная основа – принцип «слышащего государства» Фото: пресс-служба Раиса РТ

«В гражданском обществе ничто не делается в одиночку»

Зиля Валеева в ответном слове сообщила, что премия для нее – особая, знаковая награда.

«В гражданском обществе ничто не делается в одиночку. Поэтому сегодняшнюю награду я принимаю от имени всех советов в каждом муниципальном районе, которые активно ведут работу, в том числе по поддержке наших ребят на СВО, от имени всех партнерских и женских организаций, которые работают в одной дружной команде», – отметила она.

Валеева напомнила собравшимся, что фундамент работы по развитию институтов гражданского общества в Татарстане был заложен первым Президентом, Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым.

«И в этом фундаменте главная основа – принцип «слышащего государства». У нас все вопросы, жизненно важные для республики, обсуждаются на комиссиях, которые возглавляет Раис РТ, в советах различного формата, наравне с гражданами. Во всех этих советах вместе с министрами, руководителями высшего звена, присутствуют представители гражданского сообщества», – заметила Валеева.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Она также отметила, что на этом фундаменте руководству Татарстана удалось выстроить тонкую управленческую систему.

«Рустам Нургалиевич, вы действительно слышите заявку общества на обновление, динамичное развитие республики. И доказательство того, что команда отвечает на эти вопросы и дела, – успешное выполнение в нашей республике национальных и эксклюзивных президентских программ», – подчеркнула Валеева, обращаясь к Раису РТ.

Еще полтора века назад один из исследователей силы гражданского общества написал, что умение объединяться – «мать всех остальных умений». И этим умением Татарстан владеет сполна, сказала Валеева.

«Наша республика крепка не потому, что неизменна, а потому что она меняется, сохраняя главное. А главное – это забота о людях, о каждом человеке, забота о своей республике и стране», – заключила Валеева.

Татьяна Мерзлякова: «Мы выстроили маршрут-систему помощи ребенку с инвалидностью от рождения до трудоустройства, чтобы мамы были спокойны» Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Добрая Казань» трудоустраивает особенных ребят и создает «детский сад» для пожилых с деменцией

Директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова рассказала «Татар-информу», за какую работу организация получила награду, с какими трудностями сталкиваются родители особенных детей и о дальнейших планах АНО.

По ее словам, «Добрая Казань» вносит большой вклад в развитие инклюзивного общества. На сегодняшний день в Казани открыты шесть инклюзивных центров для развития детей с особыми потребностями, где занимаются более двух тысяч ребят с ОВЗ и инвалидностью.

«Мы выстроили маршрут-систему помощи ребенку с инвалидностью от рождения до трудоустройства, чтобы мамы были спокойны. На каждый возраст есть своя программа. Наша задача, чтобы дети посещали детсады и школы, трудоустроились, жили самостоятельной жизнью», – рассказала Мерзлякова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У подопечных организации разные диагнозы – ДЦП, ментальная инвалидность, нарушения зрения и слуха. «Добрая Казань» участвует в создании доступной среды: при содействии фонда в парке «Ярдэм» появилась специальная дорожка для велосипедистов, часть подопечных с инвалидностью трудоустроены.

«Это огромная работа в плане диалога: власть поддерживает НКО, говорит о проблемах, а бизнес и гранты – поддержка финансовая, чтобы все встало и работало», – отметила Мерзлякова.

В сентябре «Добрая Казань» отметила десятилетний юбилей. За это время организации удалось привлечь в экономику городских социальных инициатив более 230 млн рублей за счет грантовой поддержки и благотворительных пожертвований.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сама Татьяна Мерзлякова по образованию продюсер кино и телевидения, PR-специалист. Пришла в общественную работу в 2009 году. По ее словам, толчком стало общение с глухими друзьями.

«Поняла, что есть проблемы у глухих ребят, и стала работать в этом направлении. Потом уже начала как-то углубляться в другие нозологии, а в 2021 году меня пригласили в «Добрую Казань» работать над проектами более глобального городского масштаба», – вспоминает она.

Говоря о сложностях, с которыми сталкиваются семьи особых детей, Мерзлякова отметила, что часто мамы остаются с проблемой один на один.

«В 70 процентах случаев папа уходит из семьи, к сожалению. [А если не уходит,] Мама больше погружена в эту историю, сидит дома, а папа ходит на работу. Мамы полностью заняты только детьми», – пояснила она.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сейчас, по словам Мерзляковой, ситуация меняется: появляется психологическое сопровождение, чтобы поддержать мам, и Казань за последние пять лет «хорошо шагнула в этом плане».

В центрах «Доброй Казани» оказывают социальную реабилитацию: с детьми работают логопеды, психологи, тьюторы, педагоги. При этом каждая мама обязательно проходит занятия у психолога. Результаты работы уже видны в цифрах: если изначально тьютор был нужен 100 процентам подопечных ребят, то сейчас – только 40.

В качестве одного из ярких примеров достижений подопечных Мерзлякова назвала инклюзивную команду КВН, которая заняла второе место на международном фестивале детских команд КВН в Подмосковье. В ее составе молодые люди с разными заболеваниями.

«Я всегда привожу слова Ильнура: «Я вообще должен был сидеть дома, а был на главной сцене КВН, получил награду, кубок из рук Орлова. Ильнуру 14 лет, у него ДЦП, он передвигается на инвалидной коляске», – поделилась директор фонда.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Говоря о дальнейших планах, она сообщила, что «Добрая Казань» намерена заняться работой с пожилыми людьми.

«Есть мечта создать «детский сад» для людей с деменцией, болезнью Альцгеймера, потому что, к сожалению, эта проблема нас уже настигла», – сказала Мерзлякова.

Помещение уже выделено, сейчас организация подает заявку на грант и планирует привлекать бизнес – осталось провести ремонт.

«Забота» проводит занятия с психологами и открывает трудовые мастерские для особенных детей

Президент региональной общественной организации родителей детей-инвалидов РТ «Забота» Надежда Титова сообщила «Татар-информу», что в этом году организация отметила 15-летие. В Казани работают три центра досуга для инвалидов с ежедневными занятиями, организация охватывает более 500 семей.

Надежда Титова: «Наш основной проект сейчас – создание трудовых мастерских с будущим трудоустройством ребят с инвалидностью» Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Мы работаем с ребятами со сложными множественными нарушениями развития. Наш основной проект сейчас – создание трудовых мастерских с будущим трудоустройством ребят с инвалидностью», – рассказала Титова.

Возраст подопечных «Заботы» – от четырех лет и старше. Ее поддержка носит комплексный характер и адресована всей семье. Малоимущим оказывается продуктовая и материальная помощь, для ребят проводятся творческие и развивающие занятия, регулярные встречи с психологами, спортивные состязания, в том числе по плаванию, различные праздники. Мамы особенных детей поют в хоре, занимаются зумбой, работают в швейных мастерских, участвуют в игротерапии.

Сама Надежда Титова – мама особенного ребенка. У ее старшей дочери Анны множественные нарушения развития.

«По диагнозам врачей наш ребенок не должен был дожить до года. Ей сейчас 22. Анна себя не обслуживает, не разговаривает – это паллиативный ребенок. Тем не менее живет в семье, радуется, ее все любят, у нее есть друзья. Дочка – моя помощница в работе и идейный вдохновитель. Это человек, благодаря которому у нас происходят большие социальные изменения», – поделилась Титова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Говоря о трудностях, с которыми сталкиваются семьи особенных детей, спикер назвала проблему принятия диагноза ребенка, страх, неверие в диагноз и отторжение проблемы. Самой Надежде повезло: поддержку оказывает муж – православный священник, настоятель собора Петра и Павла.

Говоря о дальнейших планах, Титова сообщила, что сейчас организация «Забота» делает капитальный ремонт здания в Казани на улице Химиков, которое предоставила республика. Там планируется открыть трудовые мастерские для подопечных.

«Важно, чтобы каждая мама была спокойна, что ее ребенок будет востребован, что после ее ухода сможет жить самостоятельно. Мы взрослеем, стареем, родители очень переживают за будущее своих детей», – объяснила президент общественной организации.

В дальнейшем трудоустраивать подопечных планируется в самой организации, где уже работают гончарная, керамическая и художественная мастерские.

Республиканская премия за вклад в развитие институтов гражданского общества присуждается ежегодно с 2015 года. За это время званий лауреатов удостоены 32 общественных деятеля и 49 некоммерческих организаций Татарстана. В этом году заявки на соискание премии принимали в Общественной палате Татарстана с 1 сентября по 5 октября.

Выдвижение соискателей производилось некоммерческими организациями, зарегистрированными в Татарстане, общественными советами при министерствах, ведомствах и муниципальных образованиях. В 2026 году на соискание премии поступило 115 заявок из 28 муниципальных районов и городских округов республики.