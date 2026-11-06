Эксперты Татарстана оценили перспективы развития социальной архитектуры

Социальная архитектура помогает создавать среду, в которой люди могут взаимодействовать друг с другом и участвовать в развитии своих городов и поселений. Сегодня это направление переходит от теоретического осмысления к разработке практических инструментов и критериев оценки социальных изменений.

Эксперты Татарстана на площадке «Экспертного клуба» обсудили перспективы социальной архитектуры, развитие новой профессии и возможности применения этого подхода в республике.

Кандидат политических наук, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Яна Сирюкова считает, что социальная архитектура может стать связующим звеном между управленческими решениями и потребностями жителей. По ее мнению, при реализации социальных проектов важно учитывать не только их содержание, но и то, насколько сами люди вовлечены в происходящие изменения.

«Главный критерий – насколько сами жители вовлечены в происходящие изменения и считают их полезными», – подчеркнула эксперт.

Говоря о перспективах направления в Татарстане, Сирюкова отметила, что республика уже накопила значительный опыт реализации общественных инициатив, развития территорий и взаимодействия власти с населением. Следующим шагом, по ее мнению, должно стать не только распространение успешных практик, но и оценка их долгосрочного социального эффекта.

Советник ректора по стратегическим инициативам, профессор кафедры философии и социально-политических дисциплин Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, доктор философских наук, профессор Олег Агапов придерживается другой позиции относительно новизны социальной архитектуры. Он считает ее продолжением ранее разработанных подходов к комплексному развитию социальных сред.

«В известном смысле – это внедрение ряда концептуальных положений по социальному развитию, которые назревали в мировой и российской академической науке начиная с 70-80 ХХ в. до современности. Поэтому, я не разделяю позицию тех, кто подает это как абсолютную инновацию. Скорее, это второе издание советской школы комплексного развития», – отметил Агапов.

При этом эксперт считает, что внимание российской политической элиты к социальной архитектуре свидетельствует о превращении устойчивого социального развития в государственно-общественный приоритет. Однако существенных результатов от внедрения этого подхода в ближайшее время ожидать не стоит.

«Больших изменений от внедрения социальной архитектуры, на наш взгляд, в ближайшее время не стоит ожидать, ибо первичная институализация идей и инноваций составляет 10-15 лет. Но двигаться в этом направлении надо», – добавил он.

Кандидат политических наук, доцент, политолог, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева рассматривает социальную архитектуру как самостоятельную профессиональную область. По ее мнению, обсуждение этого направления уже перешло от вопроса о необходимости новой профессии к поиску способов ее практического применения. В частности, речь идет о компетенциях специалистов, образовательных программах, профессиональных стандартах и критериях оценки результатов.

«В центре внимания доверие, вовлеченность граждан, доступность услуг, качество среды и способность территорий развиваться самостоятельно. Для России это особенно важно, т.к. социальная архитектура превращает жителей из зрителей в соавторов изменений», – считает Силаева.

Для Татарстана эксперт предложила разработать региональную модель подготовки социальных архитекторов при участии университетов, органов власти, муниципалитетов, бизнеса и некоммерческого сектора. Такая система, по ее мнению, должна включать исследование проблем, совместное с жителями проектирование, реализацию инициатив и независимую оценку результатов.

Член Общественной палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова считает, что развитие социальной архитектуры связано с усложнением самих общественных проектов. По ее мнению, специалистам необходимо заранее оценивать, как инициатива повлияет на поведение людей, какие организации должны участвовать в ее реализации и по каким показателям можно будет определить результат.

«Социальный проект нельзя считать успешным только потому, что мероприятие состоялось и нужное количество людей приняло в нем участие. Гораздо интереснее, что изменилось через год – в качестве жизни, социальных связях, доверии, возможностях человека», – отметила Павлова.

Эксперт подчеркнула, что для Татарстана особенно важно учитывать различия между территориями: один и тот же проект может по-разному работать в Казани, промышленном городе или небольшом сельском районе. При разработке решений необходимо принимать во внимание демографию, рынок труда, инфраструктуру и особенности местных сообществ.