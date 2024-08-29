Кандидаты в депутаты Госсовета РТ примут участие в пикнике подкаста «Политкухня»

Пикник популярного подкаста о еде и власти «Политкухня» с участием кандидатов в депутаты Государственного Совета РТ седьмого созыва состоится в Казани 30 августа. Праздничная встреча будет приурочена ко Дню города и Дню Республики.

Мероприятие начнется в 11.00 на площадке бульвара «Фестивальный» (Декабристов, 2). В это время среди подписчиков и гостей пикника начнут работать различные активности: предусмотрена зона анимации и рисования, а также фудкорт.

С приветственным словом к собравшимся обратится главный редактор- заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Ринат Билалов.

В 12.00 на пикник «Политкухни» к ведущей подкаста Алине Гималтдиновой заглянет первый гость — депутат Казанской городской Думы IV созыва, генеральный директор регионального оператора УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов. Вместе с ведущей подкаста Алинов Гиматдиновой он обсудит актуальные вопросы культуры обращения с отходами.

Следующим гостем праздничного мероприятия станет Герой России Расим Баксиков. Ранее он уже был участником «Политкухни» и откровенно рассказал о своем детстве, драках в школе, про игрушку вертолет в подарок на день рождения, и о том, как мать воспитала его патриотом.

Далее эстафету примет член фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ, член Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Нияз Гафиятуллин. Темой для обсуждения станет запрет гаджетов на уроках в школе с 1 сентября.

Завершит пикник в качестве гостя Депутат Государственного Совета РТ шестого созыва, генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ) Ильшат Аминов.

Также на пикнике в неформальной обстановке гости обсудят инициативы, принятые депутатами в шестом созыве в различных сферах, поделятся своим видением вопросов семьи, молодежной политики и патриотического воспитания, а также коснутся важной темы перспектив развития нашей республики.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.