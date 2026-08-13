Как жителям Татарстана получить дополнительные выходные дни

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Жители Татарстана могут рассчитывать не только на официальные выходные, установленные в связи с государственными и республиканскими праздниками. Дополнительные дни отдыха предусмотрены и для некоторых категорий работников. Также получить отгул можно в ряде ситуаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Кто именно может воспользоваться таким правом — в материале «Татар-информа».

Отгул за работу в выходной

Если сотруднику пришлось работать в свой выходной или праздничный день, он может выбрать между повышенной оплатой и дополнительным временем для отдыха. По статье 153 ТК РФ работа в такие дни оплачивается минимум в двойном размере.

При желании вместо повышенной оплаты работник вправе взять другой день отдыха. В этом случае день работы оплачивается в обычном, одинарном размере, а предоставленный отгул отдельно не оплачивается.

Для официального оформления переработки сотруднику необходимо написать заявление, после чего работодатель издает соответствующий приказ.

Дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью

Родители детей с инвалидностью, а также опекуны и попечители имеют право на четыре дополнительных выходных дня каждый месяц. Это предусмотрено статьей 262 ТК РФ.

Четыре дня можно распределить между родителями по своему усмотрению либо оформить все дополнительные выходные на одного из них. При этом дни отдыха оплачиваются исходя из среднего заработка сотрудника.

Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо предоставить работодателю документы, подтверждающие рождение ребенка, его регистрацию и установление инвалидности.

День отдыха для диспансеризации

Дополнительный оплачиваемый выходной могут получить и работники, которые проходят диспансеризацию.

Периодичность предоставления такого дня зависит от возраста. Сотрудникам младше 40 лет он полагается один раз в три года. В возрасте от 40 лет до достижения предпенсионного возраста — один раз в год. Пенсионеры и предпенсионеры могут брать такой день два раза в год.

После посещения медицинского учреждения работнику потребуется подтвердить прохождение диспансеризации соответствующей справкой.

Выходные для доноров

Люди, которые сдают кровь или ее компоненты, также получают дополнительные дни отдыха. Один выходной предоставляется непосредственно в день сдачи крови, еще один — на время медицинского обследования. Кроме того, работнику положен дополнительный день отдыха, которым он может воспользоваться в другое удобное время.

Согласно статье 186 ТК РФ, все предусмотренные законом дни оплачиваются в размере среднего заработка.

Дополнительный выходной для женщин в сельской местности

Женщины, работающие в сельской местности, имеют право на еще один выходной день каждый месяц. Такая возможность закреплена статьей 263.1 Трудового кодекса РФ.

В отличие от некоторых других видов дополнительного отдыха, этот день не является оплачиваемым — работодатель предоставляет его без сохранения заработной платы.