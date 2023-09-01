К 2027 году в Татарстане появится объездная дорога с обходом поселка Сокуры

На строительство и реконструкцию участков автодороги Р239 Казань — Оренбург с обходом села Сокуры планируется направить более 19 млрд рублей. Два соответствующих тендера — на 12 млрд и на 7,1 млрд рублей — размещены на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Реконструкцию дороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан планируется провести на участке 20+238 — 43+500 км в Татарстане.

Согласно Федеральной адресной инвестиционной программе, реализация проекта запланирована на 2025–2027 годы. В тендерах датой начала исполнения контракта названо 2 октября этого года.



Согласно проекту, общая протяженность реконструируемого участка трассы с четырьмя полосами движения составит 24,24 километра, длина нового направления — более 6 километров.

Предусмотрено также строительство шести разноуровневых транспортных развязок, шести путепроводов в составе развязок, двух мостов через реки Меша и Каипка, одного тракторного переезда и шесть надземных пешеходных переходов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкция участка автодороги Казань — Оренбург со строительством обхода села Сокуры в Татарстане может обойтись в 17 млрд рублей.