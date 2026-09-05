Группа «Россия – Исламский мир» оценит десять фильмов на «Алтын минбаре»

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» выступает партнером XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» и оценит картины собственной специальной номинации, в которую вошли десять фильмов. Об этом сообщает пресс-служба группы.

Речь идет о спецноминации, носящей то же название, что и Группа стратегического видения, – «Россия – Исламский мир». В нее вошли следующие картины:

«Волосы моей дочери» (My Daughter’s Hair) – Иран, режиссер Хезам Фарахманд , 2025, 110 минут;

, 2025, 110 минут; «Рыбка на крючке» (Fish on the Hook) – Таджикистан, Иран, режиссер Мухиддин Муззафар , 2025, 96 минут;

, 2025, 96 минут; «Королева Лего» (Lego Queen) – Оман, режиссер Хайтам Сулейман , 2025, 61 минута;

, 2025, 61 минута; «Вата» (Cotton) – Узбекистан, режиссер Рашид Маликов , 2025, 78 минут;

, 2025, 78 минут; «Проклятая песня» (Goundafa The Cursed Song) – Марокко, режиссер Али Бенжелун , 2025, 96 минут;

, 2025, 96 минут; «Белый снег» (White Snow) – Индия, режиссер Правин Морчхале , 2025, 81 минута;

, 2025, 81 минута; «Река» (The River) – Ирак, режиссер Абдулвахаб Абдулраззак , 2026, 60 минут;

, 2026, 60 минут; «Переговорщик. Операция „Дамаск“» (The Negotiator. Operation Damascus) – Россия, режиссер Станислав Сапачев , 2026, 92 минуты;

, 2026, 92 минуты; «В поисках Айды» (Looking for Aida) – Тунис – Франция – Катар, режиссер Сарра Абиди , 2025, 101 минута;

, 2025, 101 минута; «Король в стране принцессы» (King in the Land of the Princess) – Бангладеш – Австралия, режиссер Асиф Ислам, 2026, 68 минут.

Еще одним событием «Алтын минбара», организованном при поддержке Группы стратегического видения и по линии международной общественной организации «Центр народной дипломатии» станет показ внеконкурсного фильма «Катанга. Танец скорпионов» (режиссер Дэни Куят, Буркина-Фасо, 2024, 113 минут). Показ пройдет в 12.20 7 сентября в кинотеатре «Мир» (Казань, ул. Достоевского, 30).

Это фантастическая интерпретация шекспировского «Макбета»: в вымышленном королевстве Ганзургу после раскрытия заговора король Пазукнам назначает своего двоюродного брата Катангу главой вооруженных сил. Подталкиваемый женой, Катанга убивает короля и занимает трон. Герой готов пойти на все, чтобы удержать власть.

«Кино – это язык, понятный без перевода, и потому один из самых сильных инструментов доверия между народами. Оценивая фильмы нашей специальной номинации „Россия – Исламский мир“, мы видим, как через живые истории на экране – от Ирана и Узбекистана до Марокко и Ирака – раскрывается характер целых народов. Именно так, через культуру и кино, и строится настоящее взаимопонимание», – выразил уверенность заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», помощник Раиса РТ Марат Гатин.

Фестиваль «Алтын минбар» проходит в этом году с 4 по 8 сентября под девизом «Через диалог культур – к культуре диалога» при поддержке Правительства России и Раиса Татарстана. В основную конкурсную программу форума вошли 54 картины, еще 92 фильма покажут во внеконкурсных программах.