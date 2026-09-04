Раис РТ поручил уделить особое внимание подготовке к зиме котельных и теплосетей

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ поручил уделить особое внимание готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Мы должны готовиться к своевременному запуску тепла», – подчеркнул Рустам Минниханов (отопительный сезон устанавливается при среднесуточной температуре ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд).

К сегодняшнему дню, 4 сентября, подготовительные работы по социальным объектам полностью завершены. Из многоквартирных домов 84% получили паспорта готовности. Крайний срок для их получения – 15 сентября.

«Завершить все ремонтные работы на сетях и котельных, привести аварийно-ремонтный персонал в полную готовность, обеспечить наличие запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций и резервного топлива в соответствии с нормативами. Также важно организовать подготовку коммунальной техники к зимнему периоду», – напомнил о необходимых действиях Раис Татарстана.

В совещании также приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов.