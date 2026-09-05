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Общество 5 сентября 2026 09:45

В России появится новый дорожный знак для парковки многодетных семей

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В России появится новый дорожный знак для парковки многодетных семей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минтранс России выбрал дизайн нового дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

«Да. Выбирали вместе с пассажирами, народным голосованием. Будем готовы представить его позже», – сказал Никитин, отвечая на вопрос о выборе дизайна.

Голосование по вариантам нового знака Минтранс запустил в июле. Ведомство предложило семь вариантов, а наиболее популярный из них планировалось использовать в качестве нового обозначения парковочных мест для многодетных семей.

#минтранс россии #минтранс рф #дорожный знак #ПДД
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