В Татарстане возвели 90% запланированного жилья

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В Татарстане годовая программа по строительству жилья к сегодняшнему дню, 4 сентября, выполнена на 90% – застройщиками введено 2 млн 843 тыс. кв. метров из 3 млн 175 тыс. запланированных. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства республики.

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии приняли участие Премьер-министр республики Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

По линии коммерческого строительства сдано 90% от запланированного объема. Это 105 многоквартирных домов суммарной площадью примерно 934 тыс. кв. метров, отметил докладчик.

В свою очередь по программе социальной ипотеки годовой план выполнен на 71% – завершено строительство 37 домов суммарной площадью более 106 тыс. кв. метров. В рамках индивидуального жилищного строительства сдано 1 млн 802 тыс. кв. метров жилья – 91% от плана, уточнил Айзатуллин.

Министр посвятил особую часть своего выступления выполнению программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Речь традиционно идет о четырех категориях.

Из числа детей-сирот жилье в этом году должен получить 641 человек. К данному моменту Госкомитетом РТ по закупкам заключены два государственных контракта по приобретению 195 жилых помещений.

Теперь Минземимущество республики планирует объявить аукцион на приобретение еще 65 жилых помещений в рамках третьего госконтракта. Квартиры, предназначенные для детей-сирот, находятся в 45 строящихся домах.

Из 22 сертификатов, выданных многодетным семьям, имеющим пять и более детей, реализованы 14 (общая площадь квартир – 1543 кв. метра). Для остальных восьмерых обладателей сертификатов жилые помещения подбирает Государственный жилищный фонд РТ.

В категории «Молодые семьи» в текущем году насчитывается 61 получатель. Средства субсидии уже использовали 50 семей, остальные еще продолжают подбор устраивающих их квартир на рынке жилья.

В четвертой категории (вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС) две семьи из трех приобрели устраивающее их жилье. Оставшемуся получателю сертификат будет оформлен после доведения федеральных средств, заметил глава Минстроя РТ.

В республиканскую программу, направленную на поддержку жилищного строительства, входят 14 объектов. Выполнение работ в части обустройства дорог составляет 89%. За прошедшие две недели завершены четыре объекта: по одному в Альметьевском и Апастовском районах и два в Высокогорском. По шести объектам сетей водоснабжения выполнение работ составляет 89%.

Подробнее о ситуации со строительством жилья в Татарстане читайте в материалах «Татар-информа»: Стройка-2026 в Татарстане: 3,5 млн «квадратов» жилья и новые крупные проекты и Парадокс рынка: почему продажи жилья в Татарстане падают, а стройка не снижается.