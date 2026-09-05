В России предложили ввести общеобязательный День трезвости

Опыт введения запрета на продажу алкоголя в День трезвости, который отмечается 11 сентября, следует распространить с отдельных регионов на всю Россию. Такую точку зрения высказал профессор Международной академии трезвости, действительный член Международной ассоциации психоаналитиков Анатолий Глущенко, сообщает портал «Абзац».

«Я не говорю о сухом законе, но чем больше ограничений, тем лучше. При этом всё обязательно должно сопровождаться пропагандистской, просветительской и агитационной работой. Нужно объяснять, для чего это делается и к каким последствиям может привести алкоголь», – выразил уверенность борец за трезвый образ жизни.

Помимо прочего, по мнению психоаналитика, реализация предложенной им меры поспособствует увеличению благополучия россиян, улучшит ситуацию с демографией и поспособствует повышению производительности труда.

Ранее стало известно, что 11 сентября, в День трезвости, в 18 регионах России в той или иной степени ограничат розничную продажу алкоголя. В частности, на сутки полностью запретят продажу спиртного в республиках Алтай, Бурятия, Марий Эл, Удмуртия, а также в Белгородской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Мурманской, Саратовской и Свердловской областях.

В 1913 году в России впервые отметили День трезвости. В марте 1914 года Святейший правительствующий синод Русской православной церкви принял решение сделать его ежегодным. Для празднования выбрали день Усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи, который приходится по новому стилю на 11 сентября. Традиция празднования, прервавшаяся после Октябрьской революции, оказалась возрождена в 2014-м Священным синодом РПЦ.