Основатель цирковой школы Казанского цирка Игумнов покидает пост ее руководителя

После 30-летнего руководства Детской цирковой школой Казанского цирка ее основатель и бессменный руководитель Ильдар Игумнов покидает должность. Об этом сообщили зрителям сегодня на юбилейном шоу «Вверх».

Новым руководителем школы назначена заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Светлана Шарапова.

Ильдар Владимирович Игумнов – заслуженный деятель искусств РТ, заслуженный работник культуры РТ. Он создал Казанскую цирковую школу в 1996 году по решению Кабинета министров Татарстана. За три десятилетия под его руководством школа стала уникальным учебным заведением с предпрофессиональной подготовкой, где ежегодно бесплатно обучаются около 150 детей в возрасте от шести до 14 лет.

Выпускники школы работают в лучших цирках России и мира, а ученики неоднократно становились призерами международных цирковых фестивалей, в том числе в Монте-Карло.

Светлана Ильдаровна Шарапова – заслуженный работник искусств РТ, работает с детьми 38 лет. Она 20 лет была хореографом, 18 лет преподает в цирковой школе Казанского государственного цирка. Помимо прочего, является наставником проекта «неЦирк» по гимнастике и акробатике.

На торжественном мероприятии в честь 30-летия школы министр культуры РТ Ирада Аюпова отметила заслуги Игумнова: «Это человек, без которого эта школа бы не состоялась. Всю свою жизнь, всю свою биографию он посвятил детям, посвятил цирковой школе», – подчеркнула она.