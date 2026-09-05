Девятиклассники Татарстана смогут сдавать ОГЭ только по двум предметам

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Девятиклассники Татарстана, планирующие поступать в колледжи, смогут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике. Такая возможность предусмотрена экспериментом по расширению доступности среднего профессионального образования.

«В отдельных регионах продолжится эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ для девятиклассников, которые планируют поступать в колледж. Ребята смогут сдавать только два обязательных экзамена – русский язык и математику», – сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

Эксперимент проводится в 12 регионах России. Помимо Татарстана, в него вошли Камчатский край, Липецкая, Московская, Мурманская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тюменская области, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.

Федеральный закон о проведении соответствующего эксперимента Президент России Владимир Путин подписал в 2025 году.