Каждый пятый казанец стесняется просить подарки дороже 50 тысяч

Жители Казани при составлении вишлистов чаще всего скрывают желания, связанные с автомобилями, недвижимостью, дорогими украшениями и нижним бельем. К таким выводам пришли исследователи ювелирного бренда SOKOLOV и сервиса Ohmywishes.

Согласно данным исследования, лишь 16% опрошенных включают в список все желания без исключения. Остальные фильтруют запросы: 42% оценивают уместность подарка по цене, 21% пропускают некоторые позиции, а каждый пятый признался, что часто скрывает истинные желания.

Главный стоп-фактор – цена. 23% не добавляют позиции из-за опасений, что подарок окажется слишком дорогим, 21% не хотят ставить близких в неловкое положение. Еще 15% считают некоторые желания слишком личными, 10% предпочитают покупать дорогие вещи самостоятельно.

В топе желаний, которые казанцы постеснялись бы указать, – автомобиль и недвижимость (19%), дорогие украшения (18%) и нижнее белье (16%). Путешествие не решились бы включить 14% опрошенных, технику – 11%, деньги – 10%.

Порог «слишком дорого» у казанцев различается. Для 20% неловкость возникает при цене от 5 до 10 тысяч рублей, для 19% – от 10 до 20 тысяч, для 18% – от 20 до 50 тысяч. Каждый пятый считает дорогим подарок свыше 50 тысяч. При этом 17% заявили, что стоимость для них значения не имеет.

Если желание дорогое, 30% казанцев предпочтут купить вещь сами, 21% расскажут о ней только близким, 15% все равно добавят в вишлист, 14% выберут более доступную альтернативу.

Основатель Ohmywishes Азамат Иванов сообщил, что, по статистике сервиса, приватными являются 3,5% желаний пользователей. Почти каждое четвертое желание (23,8%) добавляется без указания цены. Почти каждый третий вишлист содержит хотя бы одно приватное желание. Пользователи четко разделяют личные и общедоступные желания, чаще всего потому, что хотят исполнить их самостоятельно либо считают их слишком личными.

Вишлист с дорогими или личными желаниями многие воспринимают как приватную территорию. Чаще всего его готовы показать партнеру (34%). Почти каждый четвертый (22%) не стал бы делиться таким списком ни с кем.

К чужим дорогим желаниям казанцы относятся спокойнее, чем к своим: 66% не осуждают дорогостоящие позиции в вишлистах, еще 12% уважают такую прямоту. Лишь 5% считают это нескромным.

Даже выбор самого бюджетного подарка редко становится причиной для обиды: 53% будут рады любому варианту из списка. 14% признались, что выбор самого дешевого подарка их немного задевал, хотя виду не подавали. Лишь 4% специально не добавляют бюджетные позиции.