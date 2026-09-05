Компания «ААА» построит в Зеленодольске мукомольный цех

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ООО «ААА» планирует возвести в Зеленодольске здание мукомольно-крупяного цеха. Положительное заключение госэкспертизы опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Застройщиком выступает само ООО «ААА», а проектную документацию подготовили компания «Зенит Строй» из Набережных Челнов и фирма «Омега» из Ростова-на-Дону.

Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», компания «ААА» была зарегистрирована 22 мая 2025 года. Ее учредитель и руководитель – Ильяс Магейв. По информации из открытых источников, предприниматель с такими же именем и фамилией является основателем казанского ООО «Тулпар Ток», занимающегося арендой и лизингом легковых автомобилей и легких автотранспортных средств.

Основной вид деятельности ООО «ААА» – производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Дополнительные виды деятельности – производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения; производство макаронных изделий, кускуса и аналогичных мучных изделий; производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки.