МС-21 должен завершить сертификацию до середины 2027 года

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Отечественный пассажирский самолет МС-21 должен завершить все процедуры сертификации до середины 2027 года. Об этом на полях Восточного экономического форума «НЬЮМ ТАСС» сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«Этот самолет [МС-21], он действительно должен завершить все процедуры сертификации до середины следующего года», – сказал Ядров.

МС-21 – российский ближне-среднемагистральный пассажирский лайнер. Самолет разрабатывается как замена Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке, а также как альтернатива иностранным воздушным судам.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Геннадий Абраменков сообщал, что мощности Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова могут при необходимости адаптировать под выпуск МС-21. По его словам, определяющим фактором при выборе такого сценария станет спрос со стороны авиакомпаний.