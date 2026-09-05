Минпромторг РФ ведет переговоры с потенциальными покупателями Ту-214

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Потенциальные заказчики, помимо авиакомпаний Red Wings и «Якутия», обсуждают с Министерством промышленности и торговли России приобретение выпускаемых в Казани пассажирских авиалайнеров Ту-214. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил заместитель министра экономического развития РФ Геннадий Абраменков.

«Среди эксплуатантов, которые хотели бы использовать эту машину, есть Red Wings, авиакомпания „Якутия“. Есть и другие потенциальные заказчики, которые сейчас обсуждают вопрос приобретения этих самолетов», – отметил замминистра.

Абраменков также подтвердил продолжение консультаций с авиакомпанией S7 относительно контракта на приобретение самолетов Ту-214.

«Переговоры с авиакомпанией S7 продолжаются. Сейчас прорабатываются различные варианты сотрудничества, включая параметры поставок и финансовую модель реализации проекта», – отметил он, добавив, что пока говорить о достижении окончательных договоренностей, в том числе о размере лизинговой ставки, преждевременно.

Как ранее сообщал «Татар-информ», ОАК, S7 Group и Государственная транспортная лизинговая компания подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий поставку 100 среднемагистральных самолетов Ту-214, в феврале текущего, 2026 года. До его конца стороны планировали заключить необходимые соглашения. Начало поставок серийных самолетов было намечено на 2029 год.

Позднее, в мае, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев заявил о заинтересованности S7 в проекте. Он также уточнил, что первые десять Ту-214, которые КАЗ построит для авиаперевозчика, будут рассчитаны на экипаж из трех человек, а последующие – из двух. В июле министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов проинформировал, что S7 планирует приобрести от 70 до 100 импортозамещенных авиалайнеров Ту-214.

Кроме того, руководитель ОАК Вадим Бадеха и глава Якутии Айсен Николаев заключили соглашение о партнерстве в развитии воздушного сообщения. В документе в том числе отражена и заинтересованность в приобретении трех Ту-214 в 2027–2028 годах.

На Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова – филиале концерна «Туполев» с 1996 года производится среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214. Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».

В декабре 2025 года первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих. Обновленная машина получила свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции. О завершении сертификации позднее отчитался Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В мае 2026-го Президент России Владимир Путин в разговоре с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым предупредил, что заявленные при импортозамещении оборудования авиалайнера параметры должны соблюдаться.