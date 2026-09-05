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На главную ТИ-Спорт 5 сентября 2026 09:57

ТАСС: ISU отозвал нейтральный статус Камилы Валиевой

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ТАСС: ISU отозвал нейтральный статус Камилы Валиевой
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Нейтральный статус Камилы Валиевой отозвали», – сказал собеседник агентства.

О предоставлении Валиевой нейтрального статуса стало известно 7 августа. Ранее ISU разрешил российским спортсменам выступать на турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе начиная с сезона-2026/27.

Валиевой 20 лет. После завершения четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил фигуристка решила возобновить спортивную карьеру. Приступить к официальным тренировкам ей разрешили с 25 октября 2025 года.

Сейчас Валиева тренируется в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До дисквалификации спортсменка занималась в группе Этери Тутберидзе.

#Камила Валиева #фигурное катание #фигурист
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