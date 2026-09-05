В Татарстане ожидаются грозы, град, туман и до +27 градусов

Сегодня, 5 сентября, в Татарстане ожидается теплая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой окажется затянутым облаками, но в дневные часы в облачном покрове появятся прояснения. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман. Местами, включая Казань, прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Днем также возможен град.

Южный и юго-западный ветер силой от 6–до 11 м/с порой будет усиливаться порывами до 14 м/с, а при грозах – и до 15–20 м/с. В столице РТ его порывы не превысят 13 и 18 м/с соответственно.

После достаточно теплой ночи (не холоднее +10 градусов) в светлое время суток воздух в регионе прогреется до +22, +27 градусов (в Казани – до +22, +24 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане в ближайшие дни прогнозируют дожди и снижение температуры.