В Татарстане намолочено более 3,2 млн тонн зерна

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В Татарстане к сегодняшнему дню, 4 сентября, обмолочено 83% площадей, занятых зерновыми культурами. Убрано 3 млн 210 тыс. тонн зерна со средней урожайностью 35 центнеров с гектара. Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на совещании в Доме Правительства республики.

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии приняли участие Премьер-министр республики Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

По словам докладчика, более 90% площадей убрано в 12 районах, свыше 100 тыс. тонн зерна намолочено – в десяти. Высокая урожайность, более 50 центнеров с гектара, сохраняется в Тетюшском районе.

При этом некоторые сельхозпредприятия уже завершили уборку зерновых культур. В числе первых – хозяйство имени Нур Баяна в Актанышском районе, агрофирма «Казанка» – в Арском и КФХ Мухаметшина – в Сабинском.

К копке сахарной свеклы приступили семь районов из девяти, в которых присутствуют занятые этой культурой площади. На данный момент урожай убран на 5,4 тыс. гектаров, накопано 296 тыс. тонн корнеплодов со средней урожайностью 546 центнеров с гектара.

Кроме того, 16 районов приступили к уборке кукурузы на силос. Предстоит убрать 102 тыс. гектаров, пока убрано 4 тыс. Урожайность зеленой массы в среднем по республике превышает 380 центнеров с гектара. На зимовку в республике заготовить около 3,7 млн тонн силоса.

По данным Гидрометслужбы, с начала августа в среднем по Татарстану выпало более 60 миллиметров осадков. Есть метеостанции, где выпало значительно больше, в Камском Устье – 156 миллиметров, в Аксубаеве – 90, в Буинске – 86 (при норме в 54 миллиметра). На шести метеостанциях из 17 зафиксировано опасное явление – переувлажнение почвы. Под урожай текущего года застраховано 543 тыс. гектаров посевов (22%), в том числе от переувлажнения – более 107 тыс.

Сев озимых культур продолжается; в регионе посеяно 296 тыс. гектаров, включая 82 тыс. гектаров озимого рапса и 215 тыс. – озимых зерновых культур.

Сегодня на заседании оперативного штаба Минсельхоза России руководитель ведомства Оксана Лут поставила задачу засеять запланированные площади озимых зерновых культур. Под сохранение площадей федеральным министерством также разрабатывается мера государственной поддержки.