В этом сезоне агродроны в Татарстане обработали 45 тыс. гектаров посевов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В нынешнем, 2026 году сельскохозяйственные дроны в Татарстане обработали 45 тыс. гектаров посевов. Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на совещании в Доме Правительства республики.

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии приняли участие Премьер-министр республики Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Докладчик отметил, что в основном агродроны выполняют такие работы, как листовая подкормка и инсектицидная обработка. В ближайшей перспективе сельскохозяйственные беспилотники также начнут выполнять десикацию подсолнечника. Общая площадь культуры составляет 353 тыс. гектаров. Использование дронов для десикации является наиболее эффективным решением, уточнил замминистра.

Агрономическое преимущество дронов – возможность мониторинга этапов вегетации растений. Благодаря им агрономы получают возможность выявлять очаги болезней, вредителей, недостатка влаги, питания до их проявления.

Кроме того, применение карт-заданий для точечного внесения средств защиты растений и удобрений снижает химическую нагрузку на поля. Технология также позволяет контролировать водный стресс культур, оптимизируя полив на орошаемых участках, добавил Ленар Гарипов.

В начале августа Рустаму Минниханову в ходе рабочей поездки в Алексеевский район РТ показали автономный сельскохозяйственный дрон.