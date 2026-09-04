Минниханов и Куренков подписали соглашение о создании Центра безопасности РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков на полях XVI Международного салона «Комплексная безопасность – 2026» подписали соглашение между Правительством Татарстана и МЧС России о намерениях учредить АНО «Центр пропаганды безопасности жизнедеятельности – Центр безопасности Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, Рустам Минниханов, Александр Куренков и губернатор Красноярского края Михаил Котюков осмотрели выставку, развернутую на площадке МВЦ «Казань Экспо» в рамках салона «Комплексная безопасность».

Высокие гости ознакомились с передовыми образцами техники и разработками более 230 организаций. На экспозиции, развернувшейся как в закрытых павильонах, так и на открытой прилегающей территории, представлены все ключевые направления отрасли: от пожарно-спасательного вооружения и авиационных технологий до цифровых систем мониторинга и робототехники.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Использование различных локаций позволило организаторам одновременно демонстрировать стендовые решения и крупногабаритные образцы. Среди экспонатов имеются пожарные автоцистерны, насосно-рукавные автомобили, насосные станции, пожарные автолестницы и автоподъёмники, пеноподъемники, автомобили газового и порошкового тушения, штабные и аварийно-спасательные автомобили, мобильные узлы связи и пункты управления, специальная техника для работы на сложных и труднодоступных территориях, пожарно-спасательные мотоциклы, робототехнические и беспилотные комплексы, маломерные суда различных классов.

На открытой площадке Раис Татарстана и руководитель МЧС России осмотрели арктический вертолет Ми-38ПС. Воздушное судно, предназначенная для перевозки людей, грузов, выполнения санитарных, поисково-спасательных и других задач, создано для эксплуатации на Северном морском пути и обладает рекордной в своем классе дальностью полета. Машина изготовлена на Казанском вертолетном заводе с учетом требований спасателей.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Помимо прочего, состоялась торжественная церемония памятного гашения художественных маркированных конвертов в честь 120-летия Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России имени Героя России генерала армии Зиничева.

Днем Александр Куренков и Рустам Минниханов открыли новый современный полигон для тренировки спасателей в селе Столбище Лаишевского района РТ. Подробнее о XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026» читайте в материале «Татар-информа».