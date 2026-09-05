Жители Татарстана смогут наблюдать сближение Луны и Юпитера

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На следующей неделе, в ночь с 8 на 9 сентября, жители Татарстана смогут увидеть сближение Луны и Юпитера. О предстоящем астрономическом явлении рассказал профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета, научный руководитель Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

Астроном объяснил, что примерно на 22.00 8-го числа придется момент максимального сближения двух небесных тел. Произойдет покрытие Юпитера Луной: естественный спутник Земли пройдет перед газовым гигантом и полностью закроет его своим диском. Из-за близости Луны к нашей планете первая способна временно сделать невозможным наблюдение заметно большего по размерам Юпитера, который при этом находится намного дальше.

Но в Казани ночное светило взойдет лишь после 00.30. Это означает, что в городе и по всему Татарстану наблюдать сам момент покрытия не получится. Однако то, что два объекта на небосклоне окажутся рядом друг с другом, всё равно будет заметно с Земли.

Юпитер будет, как и во все дни с 1 до 23 сентября, находиться в созвездии Рака. Ее звездная величина – 1,8, и это больше, чем у Марса, сближение которого с Луной можно будет разглядеть 6 сентября. На большую яркость пятой планеты Солнечной системы обратил внимание Юрий Нефедьев.

Кроме того, исследователь напомнил, что при наблюдении своими глазами Юпитер кажется звездочкой, а при взгляде через бинокль уже видно, что это планета. «Используя хороший телескоп, можно уже различить его полосы. Чем мощнее оптика – тем интереснее будет проходить наблюдение Юпитера», – добавил он.