Минпромторг РФ: КАЗ может быть переоборудован под выпуск МС-21

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Мощности Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова – филиала концерна «Туполев» могут быть переоборудованы с производства пассажирских самолетов Ту-214 на выпуск другой авиатехники – например, лайнеров МС-21. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил заместитель министра экономического развития РФ Геннадий Абраменков.

«Задача по модернизации Казанского авиационного завода не ставится исключительно в привязке к Ту-214. Предприятие модернизируется для обеспечения возможности серийного выпуска авиационной техники, такая необходимость назрела уже давно», – отметил замминистра, уточнив, что в дальнейшем могут быть рассмотрены различные сценарии развития

«Если увидим значительный спрос, например, на МС-21, существенно превышающий потребность в Ту-214, то созданные производственные мощности, которые достаточно гибкие, можно будет переоборудовать под серийный выпуск другого типа авиатехники», – пояснил Абраменков.

По словам представителя профильного федерального министерства, при решении этого вопроса определяющим станет спрос со стороны авиакомпаний.

Вместе с тем сейчас на самолет Ту-214 существует довольно большой гарантированный заказ для государственной авиации, который необходимо выполнить в ближайшее время. К тому же эта машина пользуется большим спросом как самолет корпоративной авиации, уточнил замглавы Минэкономразвития РФ.

На Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова – филиале концерна «Туполев» с 1996 года производится среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214. В начале июля на КАЗе одобрили строительство двух новых объектов – центра механической обработки и корпуса агрегатной и окончательной сборки Ту-214. Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».

В декабре 2025 года первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих. Обновленная машина получила свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции. О завершении сертификации позднее отчитался Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В мае 2026-го Президент России Владимир Путин в разговоре с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым предупредил, что заявленные при импортозамещении оборудования авиалайнера параметры должны соблюдаться.

МС-21 – российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разрабатываемый ПАО «Яковлев» с 1990-х годов. Первый полет воздушное судно совершило в 2017-м. После введения санкций против России с началом специальной военной операции в 2022 году многие элементы конструкции пришлось импортозаместить, включая двигатели и крыло. Образец воздушного судна с полностью отечественными системами впервые поднялся в воздух 3 августа 2026-го.