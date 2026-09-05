Ограничения на брак: на ком нельзя жениться в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Создание семьи обычно начинается с официальной регистрации отношений. Однако законодательство устанавливает ряд случаев, когда органы ЗАГС не смогут оформить брак. О том, какие союзы нельзя зарегистрировать в Татарстане, — в материале «Татар-информа».

В каких случаях брак зарегистрировать нельзя

– брак между близкими родственниками

Семейное законодательство не допускает заключение брака между близкими родственниками. Ограничение распространяется на родителей и их детей, бабушек и дедушек с внуками, родных братьев и сестер. Кроме того, запрещено официально регистрировать отношения между усыновителями и усыновленными детьми.

– однополый брак*

Российское законодательство также не предусматривает государственную регистрацию брака между людьми одного пола*. Такой союз не может быть оформлен в органах ЗАГС.

Наличие другого зарегистрированного брака

Одновременно состоять в официальном браке с несколькими людьми нельзя. Если человек уже зарегистрировал семейные отношения, оформить новый брак он сможет только после официального развода.

Какие родственные браки допускаются

При этом не всякое родство становится препятствием для регистрации отношений. Закон не запрещает заключать брак:

– между двоюродными братьями и сестрами, а также родственниками более дальних степеней;

– между сводными братьями и сестрами (не имеющими общих биологических родителей).

*Движение ЛГБТ запрещено на территории РФ