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Общество 5 сентября 2026 09:46

Гости «Комплексной безопасности» могут научиться оказывать первую помощь

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Гости «Комплексной безопасности» могут научиться оказывать первую помощь
Фото: пресс-служба Центра экстренной психологической помощи МЧС России

На «Комплексной безопасности» специалисты МЧС России учат всех желающих приемам оказания первой помощи, сообщает пресс-служба Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Гости салона могут научиться двум главным приемам, которые могут пригодиться в жизни – сердечно-легочной реанимации и приему Геймлиха. Сначала специалисты объясняют посетителям алгоритм действий, после чего полученные знания отрабатываются на манекенах.

После того, как навыки отработаны, гостю также вручают памятку об оказании первой помощи в различных состояниях – ее можно будет получить как на русском, так и на татарском языке.

#первая помощь #МЧС России
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