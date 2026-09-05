В Татарстане по нацпроекту обновили 18 светофоров за 125,7 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане завершили установку интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Модернизации подверглись 18 светофорных объектов, на которых смонтировали 18 контроллеров, 89 детекторов и 19 камер видеонаблюдения. Объем финансирования составил 125,7 млн рублей, из которых 91,8 млн рублей поступили из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В Казани обновили 12 светофорных объектов. Там установили 12 транспортных контроллеров для адаптивного управления, 61 детектор и 12 камер.

Работы провели на перекрестках:

улица Тэцевская – улица Белинского,

улица Тэцевская – улица Челюскина (дом 3, корпус 1),

улица Тэцевская – улица Хлебозаводская,

улица Кул Гали – улица Рябиновая,

улица Кул Гали – улица Яркая,

улица Магистральная – улица Учительская,

улица Магистральная – улица Яшь Кыч,

улица Магистральная, дом 33,

улица Магистральная – улица Кулагина,

улица Магистральная – улица Поперечно-Кукушкинская,

улица Айдарова – улица Лукина,

улица Габишева – улица Кул Гали.

В Набережных Челнах модернизировали 6 светофорных объектов: установили 6 транспортных контроллеров, 28 детекторов и 7 камер.

Работы прошли по адресам:

Трубный проезд – Производственный проезд,

Трубный проезд – Хлебный проезд,

Трубный проезд – Индустриальный проезд,

улица Машиностроительная – «Гараж 500»,

улица Машиностроительная – ТЦ «Лемана Про»,

улица Машиностроительная – остановка «Орловское Кольцо».

Все обновленные светофоры объединены в единую систему, которая собирает и визуализирует данные о параметрах транспортных потоков для обеспечения адаптивного управления на уровне города.

«Внедрение интеллектуальных транспортных систем напрямую влияет на комфорт жителей и устойчивость всей транспортной системы. За счет адаптивного управления на дорогах становится меньше простоев и пробок – движение становится плавным даже в час пик. Мы будем последовательно продолжать работу в данном направлении», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

Интеллектуальные транспортные системы устанавливают в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек в связи со значительным ростом трафика. В Татарстане работы по внедрению ИТС ведутся с 2020 года. За последние пять лет для адаптивного управления модернизировали 124 светофора, разместили 597 детекторов дорожного движения и оборудовали 610 камер видеонаблюдения.