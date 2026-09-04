Минниханов поблагодарил нефтяников за их вклад в развитие Татарстана

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Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ напомнил, что ежегодно в первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности, и выразил признательность предприятиям отрасли за большой вклад в социально-экономическое развитие республики.

В совещании также приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Более 80 лет на территории Татарстана добывается нефть, которая стала основой экономики республики, дала импульс развитию машиностроения, химии, нефтехимии, оборонно-промышленного комплекса и обеспечила весомый вклад в топливно-энергетическую безопасность страны. За эти годы поколения нефтяников, газовиков создали уникальные научные инженерные школы, заложили традиции профессионального мастерства, которые продолжают молодые специалисты», – констатировал Рустам Минниханов.

Отдельно Раис Татарстана поблагодарил нефтяников-ветеранов. «Без вашего самоотверженного труда и преданности своему делу невозможно было бы достичь тех высот, которыми сегодня гордится наша республика», – подчеркнул он.

По случаю профессионального праздника завтра, 5 сентября, в Альметьевске пройдут торжественные мероприятия. Рустам Минниханов поручил Министерству промышленности и торговли РТ и администрации муниципалитета провести праздник на высоком уровне.