Агроном напомнил садоводам о грызунах, слизнях и фитофторе

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Осенью наибольшую опасность для урожая и садовых деревьев представляют грызуны и слизни. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов, пишет издание «Абзац».

По словам специалиста, с приходом осени грызуны начинают активно передвигаться и могут нанести серьезный ущерб деревьям, особенно молодым. Слизни же в это время откладывают яйца и портят урожай.

«Желательно надеть на нижнюю часть штамба на высоту около полуметра специальные недорогие пластиковые или металлические сеточки. Это даст защиту, и мы не получим больших повреждений», – дал совет по борьбе с грызунами агроном.

Эксперт добавил, что со слизнями тоже надо бороться всеми возможными способами. «На участке не должно быть захламленных мест <...>. Надо лишить их укромных мест, и тогда весной мы не получим вспышки численности этих опасных существ, ведь они едят практически все», – подчеркнул он.

Для подготовки огорода и сада к зиме и для борьбы с нежелательными гостями Викулов порекомендовал убрать с земли все поврежденные плоды и опавшую листву. Также он посоветовал не затягивать со сбором урожая овощей из-за риска развития фитофторы, которая повреждает томаты, картофель, перец и баклажаны.

«Оно (заболевание – прим. Т-и) начинает развиваться, как только появляются понижение ночных температур, туман и роса. Ликвидировать ее мы не можем. Единственное, что возможно, – перекрыть ей доступ в теплицы, закрывать их и не поливать, чтобы создать более сухие условия», – подытожил агроном.

Фитофтора (фитофтороз) вызывается грибоподобными протистами под названием страменопилы, обитающими в почве. Они паразитируют на растениях, отличительным симптомом заболевания являются характерные бурые или коричневые пятна.