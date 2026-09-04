Минниханов поручил вовлечь жителей РТ в празднование Дня языков народов РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ поручил вовлечь жителей региона в празднование Дня языков народов России. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Родной язык играет главную роль в сохранении и передаче новым поколениям культурного наследия, исторической памяти, традиций и идентичности народа. Предусмотрен целый ряд федеральных, республиканских, муниципальных мероприятий, приуроченных к этой дате. Необходимо на местах обеспечить широкое вовлечение в них населения, особенно подрастающего поколения», – подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к участникам совещания.

На следующей неделе, 8 сентября, впервые в стране будет отмечаться День языков народов Российской Федерации. Он станет одним из ключевых событий Года единства народов России. Памятную дату в прошлом, 2025 году своим указом учредил Президент РФ Владимир Путин.

В сегодняшнем совещании также приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов.