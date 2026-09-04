Казанская цирковая школа отметила 30-летие грандиозным шоу «Вверх»

В Казанском цирке состоялось юбилейное шоу «Вверх», посвященное 30-летию единственной в России Детской цирковой школы, бесплатно обучающей юных артистов.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова назвала цирк уникальным объектом, где помимо основной арены есть «циркоинкубатор» – место, где растят новых героев.

«Сегодня действительно очень удивительный день для нашего цирка, для нашей летающей тарелки. Уникальность этого строения еще и в том, что помимо основной арены здесь есть еще одна площадка, место, где растят новых героев. И этой программе в этом году исполняется 30 лет. Большинство выпускников продолжают свою работу во многих цирках мира», – отметила глава Минкультуры РТ.

На манеже выступили более 150 артистов в возрасте от шести до 18 лет, и все – воспитанники школы, рассказала журналистам директор цирка Эльмира Булатова.

«У школы самые грандиозные планы – мы хотим вырастить из воспитанников первоклассных артистов, чтобы они радовали зрителей, дарили счастье. Ведь 150 детей, и не факт, что все станут артистами, но наша задача – чтобы из нашей школы выходили хорошие, добрые, счастливые люди», – сказала Булатова.

Поздравить коллег пришел и генеральный директор цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин. Он высоко оценил уровень казанской школы.

«Это, наверное, самое важное, что есть в жизни – учить других людей, давать им профессию, давать старт. Вы единственные в России, считаю, что вы самые лучшие и самые значимые», – подчеркнул он.

Школа, открытая в 1996 году, за 30 лет выпустила артистов, работающих в лучших цирках мира, включая Cirque du Soleil. Ее ученики не раз становились лауреатами престижных конкурсов, в том числе в Монте-Карло.