Названы категории льготников, имеющих право бесплатно ездить в электричках

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Федеральные льготники – инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны и блокадники – имеют право на бесплатный проезд на пригородных поездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Об этом напомнил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, пишет портал News.ru.

Специалист уточнил, что это право закреплено за данными категориями льготников в рамках набора социальных услуг, а его денежный эквивалент составляет 201,92 рубля в месяц.

Решение о замене льготы денежной выплатой гражданин принимает самостоятельно. При наличии такого желания до 1 октября текущего года необходимо подать заявление об отказе от получения набора социальных услуг либо отдельной соцуслуги. Это заявление будет действовать с 1 января следующего года и до 31 декабря того года, в котором гражданин решит возобновить получение набора соцуслуг, уточнил экономист.

Балынин добавил, что перечень категорий граждан, имеющих право на такую льготу, утвержден федеральным законом и является довольно широким. В него включены: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и осажденного Сталинграда, инвалиды (включая детей-инвалидов); а также подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории.

Ранее, в августе, «Татар-информ» сообщал, что билеты на электрички «Содружества» начали продавать через национальный мессенджер МАКС. Позднее, с 1 сентября, «Российские железные дороги» запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем.