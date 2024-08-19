Герой России Рустам Сайфуллин примет участие в праздновании Дня города и республики

В праздновании Дня города и Республики Татарстан 30 августа в Казани примет участие Герой России Рустам Сайфуллин.

Рустам Сайфллин родился в селе Вагай Тюменской области. В 2005 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное училище (ТВВИКУ) с золотой медалью. По окончании училища служил на разных командных должностях в Северо-Кавказском военном округе, участвовал в Контртеррористический операции на территории Чеченской Республики. В 2008 году участвовал в операции по принуждению Грузии к миру. В 2019 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ с отличием.

Рустам Сайфуллин за свою карьеру прошел все командные должности, от командира взвода до командира полка. Почти вся служба была связана с боевыми действиями.

С первых дней СВО командир инженерно-сапёрного полка Рустам Сайфуллин лично руководил развертыванием и наведением переправ через водные преграды, обеспечивая продвижение российских войск.

В одной из ключевых операций по форсированию реки Северский Донец Рустам Сайфуллин руководил наведением наплавного моста из понтонов на опасном участке. Саперы начали осуществлять переправу войск через реку, но подверглись массированному артиллерийскому огню. Рустам Сайфуллин получил контузию, осколками перебило ноги, но он не бросил своих ребят, несмотря на тяжелое ранение, продолжил руководить переправой. Он сделал все, чтобы сберечь своих подчиненных и достичь поставленных задач, защитить мирное население.

Под его командованием личный состав полка обеспечил продвижение подразделений народной милиции ЛНР и ДНР, а также российских войск, что обеспечило освобождение ЛНР и развитие успеха в дальнейшем по освобождению ДНР.

Полковник Рустам Сайфуллин в разные годы был награжден несколькими медалями. Главная же награда его ждала летом 2022 года. Указом Президента РФ от 29 июня 2022 года Рустаму Сайфуллину присвоено звание Героя РФ.

Напомним, хэдлайнерами Дня республики Татарстан и Дня города Казань, который запланирован на 30 августа, станут Дима Билан и «Братья Гримм». Также на сцене праздника выступят артисты Казанской городской филармонии, участники фестиваля «Станция МИР», певица Фаузия и казанская группа «Дышать».

На прошедшем в субботу совещании в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал провести все праздничные мероприятия на самом высоком организационном уровне и потребовал строгого соблюдения всех требований безопасности. Он также подчеркнул, что в День республики и города Казани важно уделить внимание участникам и ветеранам СВО, членам семей бойцов, особенно погибших.