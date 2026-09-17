В Татарстане планируют ввести выплаты в 0,5 млн рублей молодым ветеринарам

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В Татарстане планируют ввести единовременные выплаты для молодых ветеринаров, работающих на селе. Проект соответствующего постановления Правительства РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Получателями выплат станут молодые специалисты государственных ветеринарных объединений районов республики, подведомственных Главному управлению ветеринарии Кабинета министров Татарстана. При этом они должны быть не старше 35 лет и трудиться за пределами городов и районных центров. Выплаты в размере 500 тыс. рублей будут назначаться ежегодно максимум шести таким работникам.

Кроме того, от претендента на выплату будет требоваться соответствие таким критериям, как российское гражданство, наличие высшего или среднего ветеринарного образования, работа в ветеринарном объединении на полную ставку на момент подачи заявления, отсутствие задолженностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов по ним.

Молодой специалист, получивший выплату, будет обязан проработать в ветеринарном объединении не менее трех лет со дня ее предоставления. Соответствующее обязательство будет включаться в трехстороннее соглашение о предоставлении выплаты, заключаемое Главным управлением ветеринарии, ветеринарным объединением и самим молодым ветеринаром.

Из этого трехлетнего срока будут исключаться периоды прохождения военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы; отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, академического отпуска и обучения в образовательной организации.

Трехлетний срок отработки будет продлеваться на продолжительность соответствующих периодов. Вместе с тем они не будут считаться основанием для возврата выплаты или ее части. Однако при расторжении трудового договора до истечения трехлетнего срока выплату придется вернуть – полностью или частично.

Назначаться выплаты будут начиная с 1 января следующего, 2027 года. Проводить соответствующий конкурс будет Главное управление ветеринарии Кабмина РТ. Необходимые средства выделят из республиканского бюджета.