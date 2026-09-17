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Общество 17 сентября 2026 13:00

«Атом» планирует выпустить до 10 тыс. электромобилей в 2026–2027 годах

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Производитель электромобилей «Атом» – АО «Кама» – планирует выпустить до 10 тыс. машин в 2026 и 2027 годах. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Игорь Поваразднюк.

По его словам, производство уже запущено: электромобили передают клиентам, а совместно с командой завода «Москвич» компания работает над выходом на мощность до 20 автомобилей в смену. Это позволит быстрее удовлетворить предварительное бронирование и выйти на совокупный показатель до 10 тыс. электромобилей в 2026 и 2027 годах.

Поваразднюк добавил, что уровень локализации производства электромобиля на сегодняшний день достигает 70%.

#российский автопром
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