Казанцы поделились впечатлениями с Миннихановым о новом парке на Серова

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в своем официальном канале в МАКС видео с Рустамом Миннихановым в новом инклюзивном парке на улице Серова в Казани.

Видео: официальный канал Лилии Галимовой в МАКС

«Когда просто вышел посмотреть новый парк», – написала Галимова.

В Казани на улице Серова завершено строительство инклюзивного бульвара площадью 3,9 га. Это первый в России объект, полностью адаптированный под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня его осмотрел Раис Татарстана.