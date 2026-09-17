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Общество 17 сентября 2026 13:31

Казанцы поделились впечатлениями с Миннихановым о новом парке на Серова

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Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в своем официальном канале в МАКС видео с Рустамом Миннихановым в новом инклюзивном парке на улице Серова в Казани.

Видео: официальный канал Лилии Галимовой в МАКС

«Когда просто вышел посмотреть новый парк», – написала Галимова.

В Казани на улице Серова завершено строительство инклюзивного бульвара площадью 3,9 га. Это первый в России объект, полностью адаптированный под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня его осмотрел Раис Татарстана.

#Рустам Минниханов
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