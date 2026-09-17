За прошедшую неделю в Татарстане выявлено почти 10 тысяч случаев ОРВИ

С 7 по 13 сентября в Татарстане выявлено 9 827 случаев ОРВИ и гриппа, сообщает управление Роспотребнадзора по РТ.

«Текущий уровень заболеваемости полностью соответствует данному периоду года и находится ниже уровня эпидемического порога на 14,9%, а также ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 20,2%. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы не гриппозной этиологии», – рассказали в ведомстве.

В Татарстан уже поступило порядка 343 тысяч доз вакцин против самых распространенных в этом сезоне вирусов гриппа. Прививку рекомендуется сделать детям, пожилым, а также людям с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках по месту прикрепления.

«Лучше всего привиться в сентябре-октябре: за 2-3 недели сформируется иммунитет, и организм будет защищен к началу роста заболеваемости», – советуют в Роспотребнадзоре.