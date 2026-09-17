Hyundai вылетела в кювет с трассы в РТ и опрокинулась, подросток-пассажир погиб

На трассе в Татарстане подросток-пассажир погиб в ДТП.

Как сообщили в прокуратуре РТ, ночью 16 сентября на трассе Тумутук – Урсаево 36-летний водитель Hyundai Elantra ехал с большой скоростью и вылетел в кювет. В машине вместе с водителем находился 13-летний подросток. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности и от полученных травм скончался до прибытия скорой.

Возбуждено уголовное дело. Процесс расследования контролирует прокуратура.