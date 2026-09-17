Цены на нефть Urals выросли до 120 долларов за баррель, опередив Brent

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Сегодня утром российская нефть марки Urals резко выросла в цене – с примерно 109 до более чем 121 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

На 12.22 по московскому времени Urals торгуется на уровне 121,12 доллара за баррель, ее стоимость увеличилась на 10,72% по сравнению с утренним уровнем.

В свою очередь стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ноябре 2026 года на бирже ICE в Лондоне на 12.14 по Москве составляла 104,52 доллара за баррель.

Нефть марки WTI с поставкой в октябре на 12.01 торговалась на уровне 101,32 доллара за баррель.

Росту цен на российскую нефть способствует захват йеменскими повстанцами-хуситами восточного побережья Баб-эль-Мандебского пролива (они отказываются пропускать через него суда, связанные с Саудовской Аравией), повреждение беспилотниками ведущего к Красному морю саудовского нефтепровода и сохраняющаяся из-за противостояния Соединенных Штатов и Ирана неопределенность в Ормузском проливе.