Набор в подразделение беспилотных войск «Сталинские соколы» идет до октября

Фото: © «Татар-информ»

Набор кандидатов на службу в подразделение Войск беспилотных систем «Сталинские соколы» продлится до конца сентября.

Тактическое подразделение «Сталинские соколы» входит в состав 50-й отдельной бригады Войск беспилотных систем «Варяг» и набирает военнослужащих на службу по контракту. Прошедшие отбор вместе с единовременной выплатой 2,9 млн рублей смогут получать до 1 млн рублей в месяц.

Специальный контракт с 50-й бригадой заключается сроком на один год и не предусматривает автоматического продления. Подразделение специализируется на применении беспилотных систем дальнего действия, таких как «Герань», и перед выполнением задач новобранцы обязательно проходят двухмесячное обучение. Еще один месяц отводится на отпуск.

Фото: пресс-служба подразделения «Сталинские соколы»

В зависимости от должности, военнослужащему предлагают:

технику – от 600 тыс. рублей в месяц;

инженеру – 650 тыс. рублей;

пилоту – 750 тыс. рублей;

штурману – 900 тыс. рублей;

командиру расчета – до 1 млн рублей.

При отборе кандидатов преимуществами становятся не только образование и техническая подготовка, но и опыт компьютерных игр.

«Тем, кто раньше много играл, особенно через приставки, намного легче уже освоиться, потому что управление происходит почти с такого же пульта. Те же стики», – объясняет боец с позывным Скрим.

Специальное техническое образование не обязательно. Теоретическую подготовку кандидаты проходят во время обучения на собственной учебной базе подразделения в Татарстане. Сначала новобранца готовят как инженера и сборщика, после чего он получает допуск к пилотированию.

Фото: пресс-служба подразделения «Сталинские соколы»

Свои навыки кандидаты отрабатывают на тактическом симуляторе «Битва дронов», затем переходят к тренировкам отдельных элементов управления дронами на симуляторах на базе видеоигр Arma 3 и GTA V. По словам бойца с позывным Чарли, они позволяют моделировать ситуации, в которых оператор получает информацию о цели и должен определить маршрут и выполнить задачу.

«Важный аспект в том, что ни один симулятор не предоставляет нам стопроцентно реалистичное управление дроном, но это самые приближенные варианты обучения», – отмечает Чарли.

Лишь после этого начинаются практические занятия и тренажеры с реальными мишенями.

Фото: пресс-служба подразделения «Сталинские соколы»

«Во время практических занятий бойцы собирают дроны, изучают заправку изделия, балансируют его. Также у нас в курсе есть предполетная подготовка, настройка камер, прогазовка двигателя. Все проходит поэтапно для лучшего усвоения материала», – рассказывает инструктор с позывным Байкал.

Каждый этап продолжается порядка недели. В конце двухмесячного курса специалист сдает экзамен.

Фото: пресс-служба подразделения «Сталинские соколы»

В Татарстане одновременно идет набор по другим специальностям и направлениям, связанным с Вооруженными силами. Среди них – Африканский корпус и Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Андрея Козлова, кандидат, обращающийся в пункт отбора в Татарстане, может рассматривать не только службу в «Сталинских соколах». В зависимости от специальности и требований кандидатам доступны не только беспилотные, но и другие подразделения Вооруженных сил.

Особенно важно, что в Татарстане имеет развитую систему сопровождения бойцов. Всего в республике принято около 3 тысяч различных мер поддержки военнослужащих и их семей – кредитные каникулы, возможность списания долгов до 10 млн рублей, налоговые льготы и многое другое. Кроме того, республика заслужила репутацию региона, где выполняют все обязательство перед контрактниками.

Получить подробную информацию об условиях заключения контракта в Татарстане можно по телефону 8 800 222-59-00 и на сайте heroes-tatarstan.ru.