Фильм режиссера из Татарстана стал лауреатом индийского фестиваля кино в Мумбаи

Три проекта ветерана войны в Афганистане, Героя России и студента ВГИК Ильяса Дауди стали триумфаторами на индийском фестивале кино Indian Cine Film Festival 2026, прошедшем в городе Мумбаи.

Результаты фестиваля были объявлены неделю назад, 13 сентября. Ильяс Дауди одержал победу в таких номинациях, как «Полнометражный документальный фильм» («О кино и жизни… Садик Идрисов»), «Сценарий полнометражного игрового фильма» (сериал «Kipling’s Soldier») и «Музыкальное видео» («Nai Noumie»).

Съемки фильма «О кино и жизни… Садик Идрисов» проходили на горном участке Сулакского каньона и в городе Махачкале в марте и апреле 2026 года. Герой документального фильма – ветеран Афганской войны Садик Идрисов, потерявший в бою руку, но освоивший профессию социального педагога и удостоенный впоследствии звания «Заслуженный наставник молодежи Республики Дагестан».

Режиссер Ильяс Дауди – уроженец Азнакаевского района ТАССР, магистрант Всероссийской государственного университета кинематографии имени С. Герасимова. Всего в основном конкурсе участвовало пять его работ.

Дауди в юности поступил в Московский институт нефти и газа имени Губкина, но в 1985-м добровольно вступил в ряды Советской армии и сам попросил, чтобы его отправили в Афганистан. В качестве разведчика участвовал в боевых действиях до 23 августа 1986 года. В бою, развернувшемся в провинции Герат, он лишился ноги. Его представили к званию Героя Советского Союза, но награда была получена лишь спустя 23 года.

Indian Cine Film Festival (ICFF) – это ежегодный международный кинофорум, проходящий в Мумбаи. В 2026 году фестиваль был организован уже в четырнадцатый раз. Конкурс проходит в пяти номинациях: игровые полные метры, документальное кино, короткий метр, сценарии и музыкальные видео.

Как отмечают на сайте ВГИК имени Герасимова, для российских кинематографистов болливудская площадка – редкий выход на индийский рынок, где ежегодно снимается более 1500 фильмов.