Цены на новостройки в Казани перешли от стагнации к снижению

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В августе медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке Казани перешла от стагнации к снижению. За месяц показатель сократился на 1,6%. Об этом «Татар-информу» рассказали эксперты тематического Поиска Яндекса по квартирам.

По их данным, медианная стоимость квадратного метра в казанских новостройках в августе составила 253 тыс. рублей. Для сравнения: за июль показатель вырос на 0,4%. Медианная полная стоимость выставленной на продажу квартиры при этом практически не изменилась – 14,2 млн рублей, что на 0,3% больше, чем месяцем ранее.

В среднем по российским городам-миллионникам в августе наблюдалась обратная динамика. Медианная стоимость квадратного метра увеличилась на 0,8% – до 213 тыс. рублей. Медианная полная стоимость квартиры выросла на 1,7% и достигла 10,5 млн рублей.

Изменилась и площадь квартир, представленных на первичном рынке. В Казани ее медианное значение за месяц увеличилось с 57,8 до 58,2 кв. метра. В среднем по городам-миллионникам показатель вырос на 1,1% – до 50,3 кв. метра.

Анализ проводился на основе объявлений о продаже новостроек, представленных в тематическом поиске. Для обработки данных использовался ИИ-агент. По его оценке, на рынок новостроек одновременно влияют несколько факторов. Снижение ключевой ставки в течение 2026 года постепенно меняет условия кредитования и может поддерживать спрос на жилье.

Кроме того, участники рынка ожидают решений о дальнейших условиях семейной ипотеки. Действующие параметры программы сохраняются до 1 октября, а возможные изменения могут повлиять на доступность льготного кредитования. На этом фоне часть покупателей может принять решение о приобретении жилья до пересмотра программы.

В свою очередь, это способно поддерживать спрос, а также влиять на объем доступного предложения и динамику медианной стоимости жилья, следует из анализа ИИ-агента.