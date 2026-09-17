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На главную ТИ-Спорт 17 сентября 2026 13:01

Два пловца из Татарстана выступят на Кубке мира по плаванию на короткой воде

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Два пловца из Татарстана выступят на Кубке мира по плаванию на короткой воде
Фото: minsport.tatarstan.ru

Стал известен состав сборной России по плаванию для участия в Кубке мира на короткой воде. В него вошли 32 человека.

Среди них и представители Татарстана – Ралина Гилязова и Андрей Минаков. Оба – участники недавнего чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.

Отметим,что этапы Кубка мира пройдут в Баку – с 1 по 3 октября, в Ташкенте – с 8 по 10 октября, в Астане – с 15 по 17 октября.

Российские спортсмены выступят с национальной символикой – флагом и гимном.

#плавание
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