Суд на 2 месяца закрыл медицинский центр в Московском районе Казани

Суд на 60 суток приостановил работу центра хирургии и проктологии в Московском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Основанием стали многочисленные нарушения, выявленные специалистами Роспотребнадзора. Так, с нарушениями обрабатывались приборы для осмотра внутренних полостей – эндоскопы. Кроме того, отсутствовало помещение для наблюдения за пациентами после анестезии, а также разделение на «грязную», «чистую» и «стерильную» зоны.

«Суд пришел к выводу, что устранить такие недостатки без прекращения приема пациентов невозможно», – отметили судебные приставы.

В настоящее время все входы опечатаны, а доступ в помещения ограничен.