В Татарстане в ближайшую неделю установится теплая погода – синоптик

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Ближайшая неделя в Татарстане будет очень теплой. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, сохранится ситуация, при которой циклоны находятся преимущественно на северо-западе и севере европейской территории, а умеренная полоса, включая Татарстан, остается под влиянием юго-западных и южных потоков.

«Это не означает, что не будет дождей. Дожди будут. Они будут не слишком продолжительные, не слишком сильные. Сильных циклонов, глубоких циклонов не ожидается. Но температура будет порядка 15–19 градусов. Про 20 градусов я пока немножечко остерегусь говорить, но 15–19 градусов – это хорошее значение температуры для двадцатых чисел сентября», – отметил Шувалов.

По данным Гидрометцентра РТ, 18 сентября в республике ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура составит +2...7 градусов, а днем, по информации центра, в отдельных районах может подняться до +17...22 градуса. 19 сентября также прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ночью – +3...8 градусов, днем – +18...23 градуса.

Ранее синоптики не исключали, что очередная волна бабьего лета возможна в октябре, а температура во второй половине сентября будет на 1–1,5 градуса выше климатической нормы.